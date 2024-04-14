Залип у покер на святі доньки: футболіста Неймара розірвали у коментах - відео

Зірковий спортсмен вляпався у черговий скандал. Неймару закидають ігрову залежність і ставлять у приклад Кріштіану Роналду.

Неймар, один із найпопулярніших футболістів сучасності, наштовхнувся на хвилю хейту, опублікувавши кадри зі святкування піврічного дня народження власної доньки. Під час привітання малечі бразилець грає у покер на смартфоні.

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Футболіста в останній час дедалі менше асоціюють із грою мільйонів. Ім’я Неймар зазвичай фігурує у жовтій пресі, а серйозну конкуренцію футбольній справі складає улюблене хобі – покер. Наскільки пристрасно бразилець любить цю гру, бачимо на цьому відео.

Відео із соцмережі Х KyKySZN:

Цей коротенький ролик набрав у соцмережах уже майже 30 мільйонів, а коментарі під відео зазвичай – негативні.

Поки Кріштіану Роналду паше на полі і на тренуваннях у свої 40 років, а решту часу приділяє сім’ї, не дискредитуючи себе такими вчинками, Неймар робить жахливі речі. Утім люди продовжують ненавидіти Кріша, – написав один із користувачів у соцмережі X.



Неймар і Роналду / Фото Eurosport

Словом, 32-річному спортсмену закидають ігрову залежність і б’ють на сполох, мовляв, у Неймара серйозні проблеми. Але зірці, схоже начхати. Ще б пак, якщо у тебе зарплата у 250 000 000 доларів на рік, а у Google 140 000 000 пошукових запитів з твоїм іменем, то на такі дрібнички, як неоднозначний відос, можна і не зважати.