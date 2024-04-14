Залип в покер на празднике дочери: футболиста Неймара разорвали в комментариях - видео

Звездный спортсмен вляпался в очередной скандал. Неймара обвиняют в игровой зависимости и ставят в пример Криштиану Роналду.

Неймар, один из самых популярных футболистов современности, наткнулся на волну хейта, опубликовав кадры с празднования полугодового дня рождения собственной дочери. Во время поздравления малышки бразилец играет в покер на смартфоне.

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Футболиста в последнее время все меньше ассоциируют с игрой миллионов. Имя Неймар обычно фигурирует в желтой прессе, а серьезную конкуренцию футбольному делу составляет любимое хобби – покер. Насколько страстно бразилец любит эту игру, видим на этом видео.

Видео из соцсети Х KyKySZN:

Этот коротенький ролик набрал в соцсетях уже почти 30 миллионов, а комментарии под видео обычно – негативные.

Пока Криштиану Роналду пашет на поле и на тренировках в свои 40 лет, а остальное время уделяет семье, не дискредитируя себя такими поступками, Неймар делает ужасные вещи. Впрочем люди продолжают ненавидеть Криша, – написал один из пользователей в соцсети X.



Неймар и Роналду / Фото Eurosport

Словом, 32-летнему спортсмену вменяют игровую зависимость и бьют тревогу, мол, у Неймара серьезные проблемы. Но звезде, похоже наплевать. Еще бы, если у тебя зарплата в 250 000 000 долларов в год, а в Google 140 000 000 поисковых запросов с твоим именем, то на такие мелочи, как неоднозначный видос, можно и не обращать внимания.