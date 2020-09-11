Андраса Немета небезпідставно вважають найкращим угорським регуляром сучасності. Немет зайвий раз підтвердив свій статус на Чемпіонаті світу з онлайн-покеру, де виграв два турніри з інтервалом у 7 днів.

Окрім солідної гри на WCOOP, Андрас демонструє, що є універсальним покеристом. Тиждень тому угорець виграв свій перший титул чемпіона світу у турнірі із ребаями із Безлімітного Холдему і забрав майже 80 тисяч доларів. Пот-Ліміт Омаха, як виявилось, Немету також не байдужа.

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В турнірі хайролерів за 5 200 доларів угорець залишив позаду поле зі 124 входів і здобув свій другий титул однієї із найбільш престижних онлайн-серій. Чемпіон поповнив свій банкрол на 140 506 доларів, і наблизився до 18 мільйонів призових, які виграв в онлайн-турнірах за кар’єру. В "живій" грі Андрас Немет також демонструє високий клас – майже 3,5 мільйона доларів призових.