Непереможний Філ: Гальфонд виграв п’ятий хедз-ап матч
Джерело:Cardmates
Філ Гальфонд продовжив переможну серію у власному челенджі. Американський покерист прогнозовано розібрався з Брендоном Адамсом.
Нагадаємо, випускник Гарварду несподівано впевнено розпочав хедз-ап битву. Але доволі швидко все стало на свої місця.
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Філ використав свій досвід і перехопив ініціативу. Певну частину зустрічі покеристи відіграли наживо, але потім розсварилися (звинуватили одне одного в затягуванні часу) і повернулися за монітори.
Попри усе це, Гальфонд впевнено "розкатував" опонента. За менше, ніж три тисячі роздач він вигравав 270 тисяч доларів! Адамс вирішив скласти зброю і поповнив список "жертв" Філа.
Наступним суперником Гальфонда стане Даніель Кейтс.