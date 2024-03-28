Негреану – не чарівник: зірка покеру не зумів зупинити гігантського чип-лідера

Канадський покерист знову зіграв за фінальним столом дорогого турніру, але не зумів нічого протиставити Самулі Сіпілі. Фін оформив другий титул за чотири дні.

Даніель Негреану не зумів продовжити свою тріумфальну серію в межах PokerGO Tour. Після перемоги минулого тижня, цього разу закінчив виступ на шостій сходинці.

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Чергову фіналку канадець знову оформив в турнірі з Омахи, в івенті Pot Limit Omaha - Progressive Bounty з бай-іном 15 100 доларів, який зібрав 74 входи. Тямить у чотирьох-карточній грі й регуляр Самулі Сіпіла, інакше як би фін зібрав майже половину усіх фішок перед фінальним столом.

Власне першим із дистанції у топ-6 зійшов Даніель Негреану, який разом із винагородами за вибивання суперників отримав 64 000 призових. А от чемпіон отримав у шість разів більше. Сіпіла активно полював "за головами" суперників, зокрема, і на фіналці, і реалізував свою величезну перевагу за якихось дві години.



Самулі Сіпіла / Фото PokerGO

Левову частку винагороди із 398 000 доларів призових фінський покерист отримав саме за вибивання опонентів. Неймовірно, але факт – Самулі Сіпіла здобув другий трофей PokerGO Tour за чотири дні.

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