Діти його обожнюють: найтитулованіший покерист WSOP зустрівся з юною фанаткою

У Філа Хельмута величезна армія прихильників. При цьому серед його поціновувачів є навіть школярі, які ретельно стежать за успіхами рекордсмена Світової серії покеру.

Про те, що головний "покерний маг" може поводитися надокучливо і навіть грубо щодо своїх суперників, знають всі. Однак для фанатів Філ Хельмут максимально відкритий та ласкавий.

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Нещодавно про досить зворушливий приклад такого ставлення у твіттері розповів учитель з Іллінойсу Джон Робертсон. Його донька хотіла зустрітися з Хельмутом або Негреану під час своєї першої поїздки до Вегаса. Юна шанувальниця покеру часто передивлялася трансляції WSOP і мріяла побачити легенд покеру.

Джон Робертсон написав про це у твіттері, після чого Філ Хельмут швидко відповів, призначивши зустріч біля офісу PokerGO. За словами Робертсона, зірковий покерист був дуже люб'язний і приділив доньці щонайменше 15 хвилин.