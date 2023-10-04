Дети его обожают: самый титулованный покерист WSOP встретился с юной фанаткой

У Фила Хельмута огромная армия поклонников. При этом среди его ценителей есть даже школьники, которые тщательно следят за успехами рекордсмена Мировой серии покера.

О том, что главный "покерный маг" может вести себя неуважительно и даже грубо по отношению к своим соперникам, знают все. Но для своих фанатов Фил Хельмут всегда максимально открыт и ласков.

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Недавно о довольно трогательном примере такого отношения в твиттере рассказал учитель из Иллинойса Джон Робертсон. Его дочь хотела встретиться с Хельмутом или Негреану во время своей первой поездки в Вегас. Юная поклонница покера часто пересматривала старые трансляции WSOP, мечтая увидеть легендарных игроков.

Джон Робертсон написал об этом в твиттере, после чего Хельмут быстро ответил, назначив встречу у офиса PokerGO. По словам Робертсона, звездный покерист был очень любезен и отвечал на вопросы дочери не менее 15 минут.