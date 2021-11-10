В понеділок та вівторок гравець із ніком "neymar-jr" "воював" за віртуальними столами турнірів за 530 і 1 050 доларів. В одному із івентів бразилець навіть переміг.

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Неймар обіграв усіх суперників в турнірі Daily SuperSonic і перетворив 530 баксів на 6 996 доларів. В аналогічному івенті напередодні віртуоз м’яча посів третє місце – 3 172 долара призових. Не цурається Неймар і живої гри, але, через основну роботу, не має можливості більш ґрунтовно віддатись офлайн-покеру.



Неймар за грою в покер / фото zen.yandex

На цьому поприщі, до слова, бразилець також уже встиг відзначитись. Влітку 2018 року Неймар фінішував шостим в турнірі хайролерів в Сан-Паулу. Футболіст потроїв інвестиції у 7 тисяч доларів. Зірковому гравцю незабаром виповниться 30 років, і Неймар уже визначився, який спорт підкорюватиме після прощання із грою мільйонів.