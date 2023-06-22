Найкращий спортсмен серед покеристів: Себастьян Хубер подолав олімпійську дистанцію тріатлону
Джерело:Pokeroff
Себастьян Хубер – успішний регуляр середніх лімітів в онлайні. Крім покеру, австрієць захоплюється спортом – бігає, катається на лижах та їздить на велосипеді.
Для Себастьяна Хубера покер починався як розвага. У 2015 році він уже грав на постійній основі, паралельно здобуваючи ступінь психології у Відні. Невдовзі австрієць опинився на своєму першому турнірі – серійній події престижного етапу PCA на Багамах.
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З роками Себастьян Хубер відкрив для себе твіч і почав вести прямі трансляції. Це стало важливим кроком у його подальшій кар'єрі покериста. На даний час гравець з ніком "peace&loove", під яким він виступає в онлайні, виграв понад 6 000 000 доларів призових.
Іншою пристрастю австрійця є спорт. Він грає в усе – від гольфу та футболу до зимових дисциплін. Також полюбляє спорт витривалість. У 2019 році Себастьян уперше спробував себе у марафоні.
Тепер Хубер підвищив ставки. Він заявив, що братиме участь у тріатлоні. Професійний покерист дотримав слова. Менш як за 3 години він проплив 1,5 кілометра, проїхав 40 кілометрів на велосипеді та пробіг 10,6 кілометра.
Я нервував, відчував сильний біль, але при цьому отримав неймовірне задоволення. Крім того, що мій друг випередив мене на 10 хвилин, я дуже пишаюся своїм результатом. З нетерпінням чекаю наступних змагань, – заявив Хубер.
Себастьян поділився фотографіями зі спортивного заходу у своїх соціальних мережах, заслужено отримавши порцію компліментів від покерного ком'юніті.
Себастьян Хубер на змаганнях з тріатлону / Фото з його сторінки в інстаграм