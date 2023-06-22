Лучший спортсмен среди покеристов: Себастьян Хубер преодолел олимпийскую дистанцию триатлона

Себастьян Хубер – успешный регуляр средних лимитов в онлайне. Помимо покера, австриец увлекается спортом – бегает, катается на лыжах и ездит на велосипеде.

Для Себастьяна Хубера покер сначала был развлечением. С 2015 года он уже играл постоянно, параллельно получая степень психологии в Вене. Вскоре австриец оказался на своём первом турнире в жизни – серийном событии престижного этапа PCA на Багамах.

Читайте также "StandWithUkraine": ведущие покеристы и геймеры собирают деньги на помощь Украине

С годами Себастьян Хубер открыл для себя твич и стал вести прямые трансляции. Это был важный шаг в его покерной карьере. На сегодняшний день игрок с ником "peace&loove", под которым он выступает в онлайне, выиграл более 6 000 000 долларов призовых.

Другой страстью австрийца является спорт. Он играет во всё – от гольфа и футбола до зимних дисциплин. Также любит спорт на выносливость. В 2019 году Себастьян впервые попробовал себя в марафоне.

Теперь Хубер повысил ставки. Он заявил, что будет участвовать в триатлоне и сдержал своё слово. Профессиональный покерист менее чем за 3 часа проплыл 1,5 километра, проехал 40 километров на велосипеде и пробежал 10,6 километра.

Я нервничал, чувствовал сильную боль и при этом получил невероятное удовольствие. Не считая того, что мой друг превзошёл меня на 10 минут, я очень горжусь своим результатом. С нетерпением жду следующих соревнований, – признался Хубер.

Себастьян поделился фотографиями с этого мероприятия в своих социальных сетях, заслуженно получив порцию комплиментов от покерного комьюнити.

Себастьян Хубер на соревнованиях по триатлону / Фото из его страницы в инстаграм