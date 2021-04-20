Найкращий покерист Білорусі заробив 1,1 мільйона доларів за вечір

Микита Бодяковський став чемпіоном турніру хайролерів Sunday Five Million. Білорус виграв більше мільйона баксів!

Бай-ін у змагання коштував 25,5 тисяч "зелених". 208 входів гарантували величезний призовий фонд — 5,2 мільйона доларів.

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За фінальний стіл Микита вмощувався із другим стеком, але у вирішальний день боротьби Бодяковський буквально зніс із власного шляху усіх опонентів.

Білорус грав настільки впевнено, що фінальний хедз-ап був просто формальністю. Микита став чемпіоном і заробив 1,1 мільйон доларів, продовживши власну успішну серію.

Раннер-апом став не надто відомий португалець Майкл Даттані. Він заробив 830 тисяч баксів. Третє місце посів американець Метью Хайман — 621 тисяча "зелених" призових. Цікаво, що доволі відомий британець Майкл Жанг першим залишив фінальний стіл. За підсумкове 9 місце він отримав 110,5 тисяч доларів призових.