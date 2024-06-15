Коментатори ледве не збожеволіли: мабуть найкращий блеф в історії WSOP - відео

Антоніо Гальяна забрав велетенський банк лише із 7-хай. Це сталось, на секундочку, у хедз-апі турніру Світової серії покеру.

Такого ви ще не бачили. На Світовій серії покеру відбулась роздача, яка має всі шанси назавжди війти в історію головного покерного фестивалю. Гостроти і статусу додала стадія турніру – в суперечці за золотий браслет залишалось лише двоє гравців.

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Іспанець Антоніо Гальяна та француз Йоан Гілбер перед розіграшем цього банку мали практично рівні стеки в івенті 2 500 Freezeout No-Limit Hold'em. У кожного було по 50 з копійками блайндів. Руки для протистояння обрали не найкращі – 7-5о у Гальяни і J-2о у Гілбера. Зрештою, і дошка обом максимально не підійшла.

Суперники пасивно відіграли всі вулиці, допоки на борді не відкрився готовий флеш – усі хрестові карти. У жодного не було хрести в руці, але це не зупинило покеристів. Гальяна поставив 900 000 у банк 1.2КК, Гілбер, трохи поміркувавши, виписав рейз у 1.95КК. Іспанець не злякався і переставив – 3-бетом у 6.3 мільйони. Тут, здавалось, можна було ставити крапку у цьому фарсі, але…

Відео з мережі Х PokerGO

Француз, який не вірив, що в суперника є бодай якийсь флеш, оголосив ставку у 10 мільйонів, що відповідало майже половині його стеку. Іспанець, утім, мав план і дотримувався його до останнього набою – оголосив олл-ін із 7-хай на готовому флеші і закінчив цю шалену гру у вірю не вірю на власну користь. Опонент викинув карти у відбій.



Антоніо Гальяна / Фото PokerNews

Цей фантастичний блеф суттєво змінив розподіл сил у хедз-апі і Антоніо Гальяна виграв турнір. Божевільна витівка допомога іспанцеві здобути перший в кар’єрі браслет WSOP і зробила багатшим на 439 395 доларів.

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