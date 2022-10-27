Розмова почалася через негативний досвід гри Негреану у Bellagio, де нещодавно відбувся World Poker Tour Five Diamond. Даніель розповів, що йому довелося грати за маленьким столом у тісноті, назвавши це місце найгіршим для гри у покер в Америці. Потім його попросили скласти рейтинг з найкращих місць.

До теми Покериста-мільйонера не пустили у бар відсвяткувати перемогу: чому відмовили Даніелю Негреану

На першому місці опинилася студія PokerGO, яка вважається "домівкою" для хайролерів. Саме там Негреану виграв 3 200 000 доларів у турнірі Super High Roller Bowl. На другому місці розташувався Wynn Poker. У 2005 році Даніель представляв цей покер-рум і тоді кожен міг йому кинути виклик зіграти хедз-ап.

Студія PokerGO / Фото pokernews.com

На 3 місце Негреану поставив покерний зал Paris. Слід зазначити, що Негреану оцінював цей заклад на момент проведення Світової серії покеру. Той факт, що Bally's & Paris стане домівкою для WSOP надовго, Даніеля цілком влаштовує.

Наступним у рейтингу "KidPoker" був легендарний покер-рум Aria. Там регулярно збирається найдорожчий кеш у світі, а зали відвідують не лише хайролери, а й мільярдери. Про розіграні суми у цьому закладі ходять легенди.

Зал Paris у Лас-Вегасі / Фото pokernews.com

У кінці списку найкращих місць Негреану для покеру заклад Venetian Las Vegas, який є одним з найвідвідуваніших у Лас-Вегасі, а також Resorts World Las Vegas, де сам гравець навіть не бував, але чув лише гарні відгуки.