Головна подія WSOP Online з бай-іном 5 000 доларів зібрала 4 984 входи. Призові вражали: четверо переможців ставали мільйонерами, а чемпіона чекала гігантська сума – майже 3 000 000 доларів.

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За підсумками 13-годинної битви у другий день Main Event визначився склад фінального столу. Лідирували відомі мтт-регуляри Саймон "C.Darwin2" Меттсон та Семюель "€urop€an" Вусден. Їм пророчили хедз-ап, проте Вудсен зійшов з дистанції на 4 місці, отримавши свій мільйон.

Найбільше за фіналкою вразив тайський бізнесмен Каннапонг Танараттракул, якого вважають гравцем-любителем. Нещодавно він з'являвся на трансляціях серії Triton Poker, де не губився серед хайролерів у турнірах за 100 000 доларів. Тепер він спромігся дійти до фінального столу найбільшого онлайн-турніру 2022 року з третім стеком.

Компанію фіналістів доповнювали два китайці – Фенг Чжао та Янфей Чі, два канадці – Джордан Сперлін і Тімоті Рутерфорд, угорець Іштван Бріскі та британець Олівер Спрасон. На правах чип-лідера зі стеком 108 ББ Саймон Меттсон чинив найбільший тиск на суперників. Упродовж стартової години гри лише Вудсен наважувався давати йому відсіч.

Коли середній стек складав уже менше 20 ББ, гравці почали вилітати один за одним. Саймон Меттсон втримував перевагу до самого хедз-апу, де зустрівся з бізнесменом із Таїланду Каннапонгом Танараттракулом. У стеках суперників була помітна різниця – 73 ББ проти 46 ББ. Сюрпризів не відбулося. Один із кращих мтт-гравців планети здобув черговий титул. Меттсон забрав головний приз – 2 793 575 доларів і золотий браслет WSOP Online Main Event.