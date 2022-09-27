Минулого року Лінн Джи потрапила в об'єктиви телекамер популярного покерного шоу High Stakes Poker, коли розігрувався найбільший банк в історії шоу. У потрійному префлоп олл-іні зійшлися серйозні хайролери Том Дван і Жан-Робер Белланде, а також маловідома дівчина Лінн Джи.

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Досі залишається загадкою, як вона з'явилася у компанії найсильніших гравців, який банкрол має та чи заробляє собі покером на життя. З'являлася інформація, що Лінн Джи отримує великі гроші від якоїсь компанії, що базується у Кремнієвій долині. Тому покер для неї не є професійною діяльністю.

Найбільший банк в історії High Stakes Poker: дивіться відео

Лінн Джи приховує своє особисте життя. Вона ніколи не розповідала в інтерв'ю про свою сім'ю чи батьків. Вік дівчини – це ще одна таємниця, яку вона добре зберігає. В англомовних покерних ЗМІ її називають "загадковою красунею". Вона є громадянкою США, проживає у Лос-Анджелесі та багато часу проводить у Лас-Вегасі, де бере участь у покерних шоу та подкастах за участю відомих гравців.

Лінн Джи / Фото millionsofcelebs.com

Спеціалізація Лін Джи у покері – кеш-ігри. Напередодні "загадкова красуня" знову опинилася у центрі уваги. У своїх соцмережах дівчина оголосила, що влаштує незвичайний онлайн-челендж. До кінця року вона зіграє дистанцію 40 000 рук у кеш на лімітах NL200.

Кожну сесію Лін записуватиме на відео, а результати фіксуватиме. Можливо, це лише спосіб привернути увагу, а може вона доведе всім, що є успішним кешевиком, який вміє грати у плюс на тривалій дистанції.