Найбільший банк в історії онлайн-покеру: кому дісталася рекордна сума

Тоні Джі намагається всіляко привертати увагу до свого новоствореного крипторуму Coin Poker. Тепер з його "легкої руки" у румі розіграли рекордний банк в історії онлайн-покеру.

Минуло 13 років з того часу, як в онлайні був розіграний гігантський банк між Патріком Антоніусом та Віктором Блумом. Тоді фінський покерист виграв за одну роздачу в кеш-грі з Омахи 1 356 946 доларів.

Цікаво Жінка виграла майже мільйон доларів, уперше сівши за покерний стіл

З появою Coin Poker, де платежі здійснюють у криптовалюті, повернулися часи захмарних лімітів та божевільних сум. Минулого тижня Тоні Джі у своєму румі організував міні-серію турнірів з високими бай-інами, а тепер наважився на кеш-гру з криптовалютниками.

Тоні Джі / Фото PokerNews

Активність за хайстекс-столами виросла до блайндів 1 000/2 000 доларів. У ніч на 17 січня у румі литовця був розіграний рекордний банк за участю самого Тоні Джі. Виставившись префлоп з Леоном Цукерником, який, до речі, прямо зараз перебуває на серії PokerMatch UA Millions у Києві, у банку опинилося 1 820 663 доларів. Це новий світовий рекорд в онлайн-покері.

Скрін рекордного банку в онлайні / Фото worldpokerdeals.com

Роздача трапилася за столом з Омахи, обидва отримали тузів і у підсумку поділили банк. Щоправда, власник казино "Кінгс" Леон Цукерник цього ж дня за іншим столом програв схожу роздачу "omaha4rollz" вартістю 1 218 919 доларів.