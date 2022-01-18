Крупнейший банк в истории онлайн-покера: кому досталась рекордная сумма

Тони Джи пытается всячески привлечь внимание к своему новому крипторуму Coin Poker. Теперь с его "легкой руки" в руме разыграли рекордный банк в истории онлайн-покера.

Прошло 13 лет с того времени, когда в онлайне был разыгран гигантский банк между Патриком Антониусом и Виктором Блумом. Тогда финский покерист получил за одну раздачу в кэш-игре по Омахе 1 356 946 долларов.

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С появлением Coin Poker, где платежи производятся в криптовалюте, похоже вернулись времена заоблачных лимитов. На прошлой неделе Тони Джи в своем руме организовал мини-серию турниров с высокими бай-инами, а теперь устроил настоящую "рубку" с криптовалютчиками.

Тони Джи / Фото PokerNews

Активность на хайстекс-столах выросла до блайндов 1 000/2 000 долларов. В ночь на 17 января в руме литовца был разыгран рекордный банк с участием самого Тони Джи. Выставившись префлоп с Леоном Цукерником, который, кстати, прямо сейчас находится на серии PokerMatch UA Millions в Киеве, в банке оказалось 1 820 663 долларов. Это новый мировой рекорд в онлайн-покере.

Скрин рекордного банка в онлайн-покере / Фото worldpokerdeals.com

Раздача произошла за столом по Омахе, оба имели тузов и в итоге поделили банк. Правда в этот же день владелец казино "Кингс" Леон Цукерник за другим столом проиграл раздачу "omaha4rollz" ценой 1 218 919 долларов.