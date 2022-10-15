Коли говорять про найвідоміші фільми, пов'язані з покером, то насамперед згадують "Шулерів", "Велику гру" або "Казино Рояль". Але є й низка інших кінокартин, які точно заслуговують на увагу любителів цієї гри.

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"Винагороду тому, хто знайде" ("Finder's Fee"). Жанр: саспенс

Компанія друзів щотижня збирається на домашню гру, щоб весело провести час. Головна фішка вечора – "Останній, хто вижив". Вхід у гру – лотерейний білет. Всі грають у форматі олл-ін шутаут. Протягом кола вибуває один гравець, допоки у грі не залишиться єдиний переможець. Йому дістаються всі квитки. Одного разу всі дізнаються, що виграшний квиток матиме джекпот 6 000 000 доларів. І тоді починається найцікавіше.

"Бог гравців" ("God of Gamblers"). Жанр: бойовик/комедія

Кадр із фільму "Бог гравців" / Фото imdb.com

Головний герой Ко Чунь відомий на прізвисько "Бог гравців". Це через те, що він ніколи не програє у жодній грі. Та в один момент Ко Чунь втрачає пам'ять, але ігровий скілл зберігся. У цей момент із ним знайомиться відомий шахрай на прізвисько Ніж, який намагається розбагатіти за допомогою здібностей свого нового товариша.

"Гравець" ("Stuey", "High Roller: The Stu Ungar Story"). Жанр: драма/біографія

Фільм про легендарного покериста Стю Ангера, який почав заробляти грою у 10 років. Розповідається вся правда про те, як згубні звички занапастили талановитого юнака. Фільм сподобається любителям драми, заснованих на реальних подіях.

"Великий куш для маленької леді" (A Big Hand for the Little Lady). Жанр: вестерн/комедія

Кадр із фільму / Фото onceuponatimeinawestern.com

Мередіт випадково приєднується до дуже дорогої гри на Дикому Заході та посеред роздачі у нього стається серцевий напад. Тоді за стіл сідає його дружина Мері, яка зовсім не знає правил. Добрий фільм із чудовим сценарієм, героями, діалогами, гумором та несподіваною кінцівкою.

"Круп'є" ("Croupier"). Жанр: неонуар

Джек – письменник-початківець, у якого немає грошей. Щоб якось заробити, він влаштовується круп'є у казино. Також він починає писати книгу про свою роботу. Фільм сподобається всім, хто любить екзистенційне кіно, естетику казино, а також дилерам та письменникам.