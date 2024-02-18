373 гравці взяли участь у престижному турнірі Bounty Hunters HR з вхідним квитком 525 доларів. Серед інших пробитися за фінальний стіл вдалося і представнику України з ніком MoneyFaker69. У підсумку він фінішував на четвертій сходинці, поклавши до кишені солідний шмат призових – 11 785 доларів. Переможцем тут став мексиканець El Ganad0r, заробивши 33 тисячі.

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Вкотре довів свій високий рівень професійний український гравець та стрімер Єгор BigGoGi Зарев. Він став п’ятим у турнірі Thursday Throwdown (Mystery Edition) за 150 доларів, що зібрав понад 3 тисячі входів. Цей результат приніс представнику синьо-жовтого прапора понад 8 тисяч доларів призових.

Ще один відомий українець Влад Мартиненко збагатився на "скромні" 2 845 баксів. Для цього довелося зайняти четверте місце в турнірі Saver з бай-іном 250 доларів. У події Bounty Hunters Big Game Олексій Євченко посів шосте місце та отримав 2 407 "зелених".

Чідвік знову на вершині

Найуспішніший британський покерист Стівен Чідвік (майже 55 мільйонів доларів призових) переміг у турнірі хайролерів на етапі EPT у Парижі з бай-іном 25 тисяч доларів. Здолавши у хедз-апі іменитого іспанця Адріана Матеоса, Чідвік заробив 389 тисяч.