Виграти покерний турнір – завдання не просте, адже для цього повинні скластися чимало факторів. Навіть найкращі покеристи у світі, які стабільно грають у плюс, довгий час можуть залишатися без трофеїв.

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Однак із будь-якого правила існують винятки. У персневих турнірах WSOP Circuit є ціла низка гравців, які збирають трофеї "пачками". Лідером цих перегонів є американець Арі Енгель, на його рахунку якого вже 16 золотих нагород World Series of Poker Circuit.

Джошуа Рейхард оновив свій рекорд / Фото cardplayer.com

Днями у списку рекордсменів WSOP Circuit відбулися зміни. Тепер до лідера впритул наблизилися відразу двоє гравців. Джошуа Рейхард виграв турнір в Іллінойсі та зрівнявся з Морісом Хокінсом за кількістю нагород – обидва покеристи мають по 15 чемпіонських перснів WSOP Circuit.

Це чудові хлопці, вони багато грають та перемагають. Я не здивуюсь, якщо до кінця наступного року рекордсмен WSOP Circuit вже буде мати 20 перснів, – зазначив Рейхард після перемоги.

Джошуа Рейхард довгий час залишався у тіні лідерів, але тепер саме його вважають фаворитом заочної гонки за звання найтитулованішого гравця WSOP Circuit. За даними HendonMob, в американця у живих турнірах понад 3 000 000 доларів призових. Свій перший перстень Джошуа виграв 10 років тому. З того часу він стабільно заробляє не менше одного трофею за рік.

