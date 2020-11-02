Переможець акції "Шлях до мільйона" 33-річний Максим із Запоріжжя розповів про свої емоції після перемоги, як складалася для нього боротьба в акції й куди витратить мільйон призових.

- Максе, вітаємо з перемогою! Що відчуває людина, якій зранку на рахунок надійшов мільйон?

- Полегшення (посміхається). Звісно, дуже задоволений, що врешті-решт зміг утримати лідерство й узяти перший приз. Але останнім часом дуже переживав, навіть перед фінальним турніром теоретично мене могли обігнати 5–6 гравців… На щастя, все скінчилося добре. І, звичайно, поки що це мій найбільший виграш у покерній кар’єрі!

- Як узагалі складалася для тебе акція?

- Моя профільна дисципліна – це віндфоли. Там я награвав 50 гривень рейку, щоб потрапити в турнір. Він проходив у форматі хедз-ап, в якому я почуваюся досить упевнено. Спершу був десь у середині списку, але наприкінці вересня вдалося виграти один турнір, отримати 25 очок та одразу рвонути в топ-3. Намагався не пропускати жодного турніру, навіть будильник собі заводив на час за 15 хвилин до старту (посміхається). Взагалі важко було психологічно. Все ж таки різниця в призових між першим та другим місцем велика, дуже було б неприємно втратити перемогу.

- Хто першим привітав із перемогою?

- Дружина Тетяна. Поки що ніхто, крім неї, не знає про мою перемогу. На жаль, вона зараз у лікарні з коронавірусом, але сподіваюся, все буде добре! Дружина, до речі, ніколи не була проти моїх занять покером та завжди підтримувала.

- Розкажи, як давно ти в покері?

- Серйозно займаюся близько трьох років, а на PokerMatch зареєструвався якраз під цю акцію. До речі, дізнався про неї досить випадково – на Телеграм-каналі "Директор покеру". Я підписався на канал, щоб дізнатися думку Руслана щодо прийняття "ігорного закону", ну й новини підчитував. А тут акція така. Подумав, що мені вона дуже підходить, і не прогадав!

- Що скажеш про PokerMatch?

- Знаєш, з самого початку було трохи упереджене ставлення до руму. Пишуть всяке люди. Але згодом розумієш, що негатив в основному йде від тих, хто програв і не хоче шукати причин у собі та своїй грі. Зараз постійно граю віндфоли за 100 гривень. Десь у день на покер іде 4–5 годин в середньому. МТТ-турніри рідко підключаю. Все ж таки покер – справа серйозна, не хочу розпорошуватися. По акціях, думаю, зараз PokerMatch №1 у світі, ніде немає стільки пропозицій. Ну й упевнений, що для новачків це ідеальний рум. Є дуже дешева гра, фріроли, знову ж акції…

- Що ти порадив би новачкам?

- Найголовніше – грати по банкролу! Тільки тоді ви зможете отримувати задоволення від гри, а не думати, як відігратися, де знайти гроші на депозит. Намагайтеся тверезо оцінювати свої сили й можливості.

- Є вже ідеї, куди витратити мільйон?

- Поки що особливо не обговорювали, він ось тільки з’явився (посміхається). Ну, гадаю, щось прикупимо собі, а решту відкладемо. У нас двоє дітей, уже навчаються в школі, тож у майбутньому заощадження знадобляться.

Інтерв’ю підготував Євген Смертенко