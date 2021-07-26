Відмінність 1: Любитель вгадує руки опонента

На відміну від професіонала, який оперує ренджами, любитель задумується тільки про конкретні руки (свою і суперника) в кожній ситуації. Проте покер – це гра з неповною інформацією і тут практично неможливо звузити діапазон опонента до однієї конкретної руки чи комбінації.

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Для багатьох рекреаційних гравців концепція гри ренджами занадто складна – вони грають рукою проти руки чи навіть борда, тому часто розчаровуються, коли опоненти показують зовсім не те, що вони очікували. Тому такі гравці не досягають успіху в покері.

Відмінність 2: Любитель шукає підтвердження здогадкам

Це наслідок першої відмінності: якщо для професійного покериста головним є раціональне мислення і він розбирає роздачі, намагаючись краще зрозуміти стиль і діапазони опонента, то рекреаційний гравець спирається на здогадки і "чуйку", шукаючи підтвердження власним висновкам. Його не бентежить, що ці висновки з’являються з вибіркової пам’яті і спроб видати бажане за дійсне. Зокрема, він виправдовує свої помилки відсутністю удачі чи навпаки везінням опонента, хоча насправді не зовсім розуміє, що взагалі відбулося в роздачі.

Професіонали розбирають руки, керуючись однією простою концепцією – взаємодія ренджів між собою. Основою тут є розуміння того, який діапазон рук може бути у вашого опонента і як він "стоїть" проти вашого діапазону.

Також гравець враховує перевагу ренджа – наявність в конкретній ситуації більшої кількості сильних рук в чиємусь діапазону. Розуміння того, чий рендж має перевагу, допомагає краще вибрати розмір ставок – розрахувати, як багато ти можеш поставити і яка частота ставок буде ідеальної у цій конкретній ситуації. Любитель всіх цих речей не враховує.

Відмінність 3: Любитель повторює свої помилки

Помилкові дії та невірні судження, які постійно повторюються ніколи не приносять хороших результатів на дистанції. Спрощуючи гру, зводячи її до лише кількох параметрів, любитель грає в мінус, при цьому зберігаючи впевненість, що йому просто не щастить. Часто він намагається добитися чогось, базуючись лише на своїх здогадках, ігноруючи факти.

Професіонали, натомість, завжди пам’ятають, що можуть помилитися. Тому стараються постійно знаходити і прибирати помилки зі своєї гри. Стартовою точкою для цього є робота над розумінням стратегії опонента на префлопі в різних позиціях.