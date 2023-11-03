Мільйонер готовий "зламати язик" заради грошей: китайське парі Дена Кейтса

Власник двох браслетів WSOP готовий побитись об заклад, що зможе за 3 місяці вивчити китайську мову. Це далеко не перший дивний виклик від Дена Кейтса.

Покерист Ден Кейтс відомий не лише своїми яскравими образами, якими шокує публіку і суперників на престижних серіях. Американець хоробро відкликається на різноманітні парі від колег по цеху, і, звісно, й сам пропонує побитись об заклад.

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Ден Кейтс / Фото wsop.com

Днями у Твіттері Ден Кейтс вирішив похизуватись своїми лінгвістичними здібностями. Мовляв, вивчить за 3 місяці китайську мову.

Хтось бажає посперечатися з покерним розумником, чи він не зможе вільно вивчити китайську мову за три місяці?, – йдеться у пості Кейтса.

Поки невідомо, чи хтось відгукнувся на зухвалий виклик американця. Але, вочевидь, охочих побитись об заклад не бракуватиме. Адже, китайська мова, мабуть, найскладніша серед мов світу. Кількість знаків-ієрогліфів у ній сягає 80 тисяч. Тому, як то кажуть, це легкі гроші.



Ден Кейтс з бралетом WSOP / Фото wsop.com

Хоча, знаючи Дена Кейтса, може не все так однозначно. Адже назвати бовдуром чоловіка, який виграв понад 14 мільйонів доларів призовими і завоював два браслети WSOP, якось язик не повертається.