Залишився в одних трусах: мільйонер програв солідну суму у власному покерному закладі – відео

Американець Даг Полк недорахувався майже 300 тисяч доларів за підсумками затяжного покерного марафону, який транслювали на стрімі. Утім, його програш видається смішним, якщо порівнювати із втратами ще одного відомого гравця Біла Перкінса.

Нещодавно Даг Полк, володар трьох браслетів WSOP, став співвласником покерного клубу The Lodge Card Club. Бос, як показує практика, полюбляє і сам пограти і, як то кажуть, рідні стіни допомагають йому не надто.

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Даг Полк запросив до свого закладу небідних покеристів і влаштував кеш-гру на високих лімітах 200/400 доларів. Кожен із товстосумів, до слова, розмінявся на щонайменше 100 000 баксів. Гра велась не за закритими дверима – баталії транслювали на стрімі в мережі. І подивитись було на що.

В одній із роздач Полк програв 350 000 доларів із A-хай. Даг обрав стратегію блефу і дотримувався її до кінця, поставивши три бареля із A4s. Однак, на біду агресора його опонент Алекс уже на тьорні зібрав сет валетів і не збирався пасувати. Переможець снепом відбив останню ставку Дага Полка і забрав рекордний банк в історії The Lodge Card Club – 707 800 доларів.



Біл Перкінс / Фото PokerNews

Невдаха у підсумку завершив сесію із солідним мінусом – 288 900 доларів. Однак не Дагу Полку судилось стати головним спонсором столу. Відомий бізнесмен Біл Перкінс, якого частенько бачимо в компанії покерних хайролерів, попрощався зі 741 100 баксами.