Остался в одних трусах: миллионер проиграл солидную сумму в собственном покерном заведении – видео

Американец Даг Полк недосчитался почти 300 тысяч долларов по итогам затяжного покерного марафона, транслируемого на стриме. Впрочем, его проигрыш кажется смешным, если сравнивать с потерями еще одного известного игрока Билла Перкинса.

Недавно Даг Полк, обладатель трех браслетов WSOP, стал совладельцем покерного клуба The Lodge Card Club. Босс, как показывает практика, любит и сам поиграть и, как говорится, родные стены помогают ему не слишком.

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Даг Полк пригласил в свое заведение небедных покеристов и устроил кэш-игру на высоких лимитах 200/400 долларов. Каждый из толстосумов, к слову, обменивался на не менее 100 000 долларов. Игра велась не за закрытой дверью – баталии транслировали на стриме в сети. И посмотреть было на что.

В одной из раздач Полк проиграл 350 000 долларов с A-хай. Даг выбрал стратегию блефа и придерживался ее до конца, поставив три барреля из A4s. Однако, на беду агрессора его оппонент Алекс уже на терне собрал сет валетов и не собирался пасовать. Победитель снепом отбил последнюю ставку Дага Полка и забрал рекордный банк в истории The Lodge Card Club – 707 800 долларов.



Билл Перкинс / Фото PokerNews

Неудачник в итоге завершил сессию с солидным минусом – 288 900 долларов. Однако не Дагу Полку суждено было стать главным спонсором стола. Известный бизнесмен Билл Перкинс, которого частенько видим в компании покерных хайроллеров, попрощался с 741 100 долларами.