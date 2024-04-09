Крадіть блайнди

Враховуючи анте, яке проставляється у банк, з рейзом 2,25 ВБ ви будете часто красти банк до флопа. Особливо, якщо на великому блайнді тайтовий гравець і він захищає меншу кількість рук!

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Широко захищайте свій великий блайнд

У МТТ це особливо важливо, адже анте дають шалені шанси банку. Важливо захищати щонайменше 40% діапазону (колом або 3-бетом). Водночас зовсім трешові різномасні руки грати все-таки не треба. Достатньо еквіті ви з ними без позиції не реалізуєте. Особливо в мультипоті – четвертим із К-5о заходити до банку не варто.

3-бетьте у блеф

У стеках 25-40 ВБ насамперед підійдуть руки з блокерами, які не зовсім підходять для колу. Наприклад, одномасні K-9 або А-6. Фолдити їх на 4-бет-пуш не шкода. А от масні K-Q перетворювати на блеф уже не слід.

При глибоких стеках, 3-бетьте як у кеш-іграх

Тобто з лінійним діапазоном – це найкращі руки (A-A, K-K, A-Ks, A-Qs тощо), сильні ігрові (на кшталт одномасні K-Q, різномасні A-Q, 10-10) та перспективні одномасні (наприклад A-5s, K-10s, 10-9s).

Не потрібно ставити контбет щоразу

Ставка в третину банку не є постійно прибутковою у сучасних реаліях. Зараз ви набагато частіше, отримаєте кол або чек-рейз. Обов'язково враховуйте, чи є у вас перевага по діапазону та натсам. Скажімо, якщо ви рейзер із UTG, то на флопі 10-8-6 у великого блайнда є натси у рейнджі, а у вас немає. Як мінімум одну ставку він заплатить із величезною частиною діапазону.

Майте стратегію на роздачу

Перед кожним рішенням на будь-якій з вулиць ви повинні хоча б приблизно думати, що робитимете далі. Скажімо, флоп той самий – 10-8-6 веселка, у вас червові Q-J, з бекдорним флеш-дро. Якщо поставите, то що робитимете на рейз? За якими картами тьорну битимете далі?

Вчіться грати у хедз-апі

Нетипова порада у матеріалі про МТТ, але дуже важлива. Різниця у виплатах між 1 та 2 місцями зазвичай величезна (наприклад, 50 бай-інів). За ці гроші точно варто поборотися. Турнірні гравці часто слабкі у хедз-апах, тому потренуйтеся хоча б трохи, щоб у більшості випадків бути сильнішими за суперника.

Українці борються за гігантські призові

Одразу троє представників України (Godluck1994, TM GreKLGOR, AntagSS) пробилися до фінального дня ювілейного Sunday Million з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів. Загалом у грі залишилося 33 покеристи.