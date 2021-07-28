Мені начхати, який ще штам вірусу з’явиться, я не носитиму маску, – зухвала заява мільйонера

Епатажний американський покерист, бізнесмен і актор Ден Білзерян дозволив собі доволі нахабне повідомлення в соціальній мережі. Підписники його розкритикували.

У Дена більше півтора мільйона фоловерів. Здебільшого його знають як покериста, бізнесмена і справжнього гульвісу.

Дивіться також Американський мільйонер продовжує збагачуватися на покері

У коментарях під цим нерозсудним постом люди взялися старанно присоромлювати Білзеряна:

Краще носи маску клоуна — вона тобі найбільше личить.

Такий скандал аж ніяк не погіршить репутацію американця. Адже армія прихильників любить Дена якраз за такі зухвалі вчинки і репліки.

Відзначимо, що Білзерян — не єдиний покерист, який ігнорує масковий режим. Даг Полк зізнавався, що не заходить в заклади, де його змушують надягати маски.