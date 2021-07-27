Він став чемпіоном турніру Lucky 7’s. Бай-ін сюди коштував 7,777 доларів. Усього зібрали 113 входів, тож призовий фонд перевалив за 1,1 мільйона баксів!

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Цей "пиріг" ділили доволі довго. Напружена в’язка боротьба тривала аж близько десяти годин. Врешті найбільший шматок відкусив саме Пітерс.

У хедз-апі Девід розібрався з гравцем з ніком "CherryHillPd". Раннер-ап заробив 175 тисяч доларів, чемпіонові дісталося 284 тисячі баксів і браслет WSOP.

Нагадаємо, цього року Пітерс виграв відразу три турніри сері U.S. Poker Open. Експерти називають Девіда одним із головних претендентів на приз Гравець року.