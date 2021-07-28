Плевать, какой штамм вируса появится. Я не буду носить маску, — дерзкое заявление миллионера

Эпатажный американский покерист, бизнесмен и актер Дэн Билзерян позволил себе довольно наглое сообщение в социальной сети. Читатели его раскритиковали.

У Дэна более полутора миллиона фолловеров, которые, в основном, знают его как покериста, бизнесмена и настоящего повесу.

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В комментариях под этим необдуманным постом люди взялись стыдить Билзеряна:

Лучше носы маску клоуна – она ​​тебе больше подходит.

Такой скандал отнюдь не ухудшит репутацию американца. Ведь армия поклонников любит Дэна как раз за такие дерзкие поступки и реплики.

Отметим, что Билзерян – не единственный покерист, который игнорирует масочный режим. Даг Полк признавался, что не ходит в заведения, где его заставляют надевать маску.