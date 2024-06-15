Легенда покеру обікрав суперника просто за столом: гучний скандал сколихнув WSOP

WSOP хоч і є однією з найкраще організованих серій у світі покеру, все ж рідко минає без гучних скандалів. На жаль, не обійшлося без чогось подібного і в 2024-му.

В епіцентрі поки найгучнішого скандалу WSOP-2024 опинився без перебільшення легендарний американський покерист в’єтнамського походження Мен "The Master" Нгуен. Справа була під час одного з наймасштабніших турнірів цьогорічної серії – Gladiators of Poker з бай-іном 300 доларів, що зібрав понад 20 тисяч входів.

До теми Друга українська фіналка на WSOP-2024: скільки заробив Руслан Назаренко

Один з учасників змагань Браян Сміт підійняв справжню бурю в соцмережах, заявивши, що згаданий Нгуен украв його фішки. Усе трапилося, коли в турнірі залишалося лише 28 покеристів. Сміт з коротким стеком 4 525 000 фішок пішов ол-ін з J-5. Один з опонентів відповів рейзом 10 000 000, а Мен Нгуен підійняв до 25 250 000 з A-K.

Дилер виклав 4-10-6-2-5, тож Сміт з парою п’ятірок виграв роздачу і мав потроїтись. Радісний Браян почав настільки гучно святкувати, що привернув до себе усю увагу і, скориставшись цим, Нгуен непомітно забрав собі близько 5 000 000 фішок. Уся ситуація потрапила в об’єктиви камер.

Скандал з Нгуеном на WSOP – дивіться відео:

Отож дилер, який теж не бачив махінації, передав Сміту 10 525 000 фішок замість 15 075 000, а той на емоціях не перерахував розмір стеку. У підсумку Браян вилетів 26-м, а Нгуен – 19-м. Обоє заробили по 16 770 доларів, та хто зна, як би усе склалося, поміть хтось шахрайство Мена.

Що відомо про Мена Нгуена 70-річний Мен Нгуен грає у покер більш ніж половину власного життя. Він виграв майже сотню різних турнірів, зокрема, у Нгуена є аж 7 браслетів WSOP. Чотири рази Мен ставав гравцем року за версією журналу Card Player Magazine, а загалом за кар'єру отримав понад 11 мільйонів доларів призових.

Найбільший український успіх на WSOP

Гравець збірної України з покеру Костянтин Kostya_Jock Гольський показав поки найкращий результат на WSOP‑2024 серед представників синьо-жовтого прапора. Костя фінішував другим у турнірі за 3 000 доларів і заробив понад 300 тисяч.