Легенда покера обокрал соперника прямо за столом: громкий скандал всколыхнул WSOP

WSOP хоть и является одной из лучше всего организованных серий в мире покера, все же редко обходится без громких скандалов. К сожалению, не обошлось без чего-то подобного и в 2024-м.

В эпицентре пока самого громкого скандала WSOP-2024 оказался без преувеличения легендарный американский покерист вьетнамского происхождения Мэн "The Master" Нгуен. Дело было во время одного из самых масштабных турниров нынешней серии – Gladiators of Poker с бай-ином 300 долларов, собравшего более 20 тысяч входов.

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Один из участников соревнований Брайан Смит поднял настоящую бурю в соцсетях, заявив, что упомянутый Нгуен украл его фишки. Все случилось, когда в турнире оставалось лишь 28 покеристов. Смит с коротким стеком 4 525 000 фишек пошел ол-ин с J-5. Один из оппонентов ответил рейзом 10 000 000, а Мэн Нгуен поднял до 25 250 000 с A-K.

Дилер выложил 4-10-6-2-5, поэтому Смит с парой пятерок выиграл раздачу и должен был утроиться. Радостный Брайан начал настолько громко праздновать, что привлек к себе все внимание и, воспользовавшись этим, Нгуен незаметно забрал себе около 5 000 000 фишек. Вся ситуация попала в объективы камер.

Скандал с Нгуеном на WSOP – смотрите видео:

Так вот дилер, который тоже не видел махинации, передал Смиту 10 525 000 фишек вместо 15 075 000, а тот на эмоциях не пересчитал размер стека. В итоге Брайан вылетел 26-м, а Нгуен – 19-м. Оба заработали по 16 770 долларов, но кто знает, как бы все сложилось, заметь кто-то мошенничество Мэна.

Что известно о Мэне Нгуене 70-летний Мэн Нгуен играет в покер более половины собственной жизни. Он выиграл почти сотню различных турниров, в частности, у Нгуена есть аж 7 браслетов WSOP. Четыре раза Мэн становился игроком года по версии журнала Card Player Magazine, а всего за карьеру получил более 11 миллионов долларов призовых.

Самый большой украинский успех на WSOP

Игрок сборной Украины по покеру Константин Kostya_Jock Гольский показал пока лучший результат на WSOP-2024 среди представителей сине-желтого флага. Костя финишировал вторым в турнире за 3 000 долларов и заработал более 300 тысяч.