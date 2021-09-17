Цьогорічний кубок чемпіонів WPT носить ім’я покійного Майка Секстона – одного із головних натхненників Світового покерного туру.

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Апогеєм престижної серії став турнір з Холдему з бай-іном 5 300 доларів, який зібрав чимало зіркових імен. Скажімо, за головний приз, який сягнув майже мільйона доларів, до останнього боровся маститий Девід Пітерс. Американець, який в живих турнірах виграв майже 37 мільйонів доларів, був господарем фінального столу левову частку фінішної прямої.

Активна гра і непогані карти трансформувались в серйозну перевагу Пітерса, коли у грі залишалось лише троє покеристів. Девід зібрав 2/3 усіх турнірних фішок. В ситуацію, утім, втрутився Рок Гостіса, який спочатку подвоївся за участю чіп-лідера, а згодом "проковтнув" Влада Дарі.

Розв’язку турніру організував жорстокий кулер. Пітерс виставився із сетом шісток на флопі, Гостіса "доїхав" лише із двома аутами на рівері. Словенець забрав кубок чемпіонів і 959 тисяч доларів, американець отримав 660 тисяч.