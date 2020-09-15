Відомий російський професіонал Анатолій "NL_Profit" Філатов посів четверте місце в нокаут-турнірі серії WCOOP.

Кілька днів тому Філатов на власній сторінці у соціальній мережі "відзвітував" перед фанами про народження сина, якого вони з дружиною Лейлою назвали Борис. Також в Анатолія є син Дмитро від першого шлюбу.



Анатолій Філатов з дружиною та сином. Фото: Instagram

"NL_Profit"вирішив довго не святкувати, а навпаки — заробляти на благо тепер уже більшої сім’ї. Натхненний чудовою подією, Анатолій зміг непогано занести у турнірі WCOOP-48-H Sunday Slam. Змагання з бай-іном 5,2 тисяч доларів зібрало 267 входів. Призовий фонд склав 1 мільйон 335 тисяч "баксів".

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Філатов вилетів на четвертій сходинці. Його загальний виграш склав 93,5 тисяч "зелених" (53,5 тисяч призових + 40 тисяч баунті).

Тріумфатором турніру став бразилець Юрій Дзівілевскі. Він в сумі заробив 235 тисяч доларів.