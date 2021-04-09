Майже 600 тисяч доларів за вечір: українець виграв турнір покерних товстосумів

Відомий український покерист Андрій Новак став чемпіоном змагання Thursday Thriller Bounty.

Бай-ін у цей турнір коштував 10,3 тисячі баксів. Попри це знайшлося 154 охочих спробувати свої сили.

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Найуспішнішим серед них став наш спортсмен Андрій "STiger" Новак. Окрім чемпіонського титулу, за перше місце українець отримав 352 тисячі доларів + 240 тисяч баксів баунті за вибивання опонентів!

Тож в сумі Андрій заробив 592 тисячі "зелених". Розкішний виступ! Особливо, якщо зважити, що раннер-ап турніру фін Самі Келопуро отримав порівняно скромні 122 тисячі доларів.

Нагадаємо, тиждень тому Новак потрапив за фінальний стіл іншого турніру покерних багатіїв.