Майстерність нікуди не зникла: легендарний покерист виграв турнір у віці 86 років

Ім'я Перрі Гріна фігурує у списку найбільш легендарних гравців, які стояли біля витоків Світової серії покеру. Він продовжує брати участь у престижних змаганнях, але востаннє вигравав покерний турнір ще у далекому 1987 році.

Перрі Грін здобув покерну славу у 70-х роках минулого століття. Тоді американець був активним учасником Світової серії покеру, тричі вигравши золотий браслет WSOP.

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У 1981 році він був близьким до перемоги у Головній події, де збиралися всі зірки того часу – Дойл Брансон, Джонні Мосс, Амарілло Слім, Стю Ангер та інші. Перрі Грін дійшов до хедз-апу, зустрівшись з молодим талантом Стю Ангером, який захистив титул.

Грін і зараз відвідує Світову серію покеру. У 2015 році навіть дійшов до фінального столу у турнірі за 1 000 доларів Super Seniors. За 8 місце він отримав понад 24 000 доларів призових. А у 2021 році потрапив у призи турніру Omaha Hi/Lo 8 or Better із бай-іном 1 500 доларів.

Перрі Грін із Філом Хельмутом / Фото PokerNews

Тепер американцю вдалося додати до своєї колекції перемог ще один скромний турнір. У ці дні Лос-Анджелес приймає серію Los Angeles Poker Classic (LAPC). У події зі змішаної Омахи хай-лоу, де змагався 91 учасник, перемогу отримав 86-річний Перрі Грін. Він заробив 7 020 доларів.

Я захоплений покером так само як і раніше. Це викликає ностальгію, коли я приходжу змагатися проти молодих гравців. Водночас покер – хороший стимул для мого мозку. Ви повинні щось робити, щоб залишатися у курсу всього, що відбувається, – розповів Перрі Грін.

Ця перемога стала першою для легендарного гравця за останні 35 років. Востаннє офіційний турнір Перрі Грін вигравав у далекому 1987 році. Це була подія Pot of Gold із бай-іном 225 доларів.