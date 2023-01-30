Джастін Бономо відомий своїми виграшами як в онлайн-румах, так і у живих турнірах, де є абсолютним рекордсменом на планеті. За даними рейтингової системи підрахунків турнірної статистики Hendon Mob, сумарний виграш американця в офлайні на кінець 2022 року складав 58 983 000 доларів.

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Перемога у хайролерській події PCA на Багамських островах принесла Бономо ще понад півмільйона доларів. Тепер він збільшив відрив від Бріна Кенні та Еріка Сайдела, встановивши новий рекорд – 59 558 000 доларів.

Турнір за 25 000 доларів не був легкою прогулянкою для титулованого гравця. Компанія на Багамських островах зібралася серйозна – 140 учасників, більшість з яких успішні хайролери. Бономо підтвердив свій клас, забравши головний приз за підсумком 2-денної події.

Я звик грати у турнірах з найкращими гравцями світу, яких зустрічаю знову і знову. Це було чудове поле та захоплива битва, – прокоментував свою перемогу Бономо.

Джастін Бономо тримається на вершині покерного Олімпу з 2021 року. Тоді він знову очолив рейтинг найуспішніших турнірних гравців світу, посунувши з першого рядка іншого американського хайролера Бріна Кенні. На даний час Бономо випереджає Кенні на 2 300 000 доларів, а Сайдела на 17 000 000 доларів.