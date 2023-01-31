Мастерство никуда не делось: легендарный покерист выиграл турнир в возрасте 86 лет

Имя Перри Грина фигурирует в списке самых легендарных игроков, стоявших у истоков Мировой серии покера. Он продолжает участвовать в соревнованиях, но в последний раз выигрывал покерный турнир ещё в далеком 1987 году.

Перри Грин обрёл покерную славу в 70-х годах прошлого века. Тогда американец был активным участником Мировой серии покера, трижды выиграв золотой браслет WSOP.

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В 1981 году Грин был близок к выигрышу Главного события, где собирались все звёзды того времени – Дойл Брансон, Джонни Мосс, Амарилло Слим, Стю Ангер и другие. Он дошёл до хедз-апа, встретившись с молодым талантом Стю Ангером, который в последствии защитил титул.

Перри Грин и сейчас приезжает на турниры Мировой серии покера. В 2015 году даже оказался за финальным столом турнира с бай-ином 1 000 долларов Super Seniors, финишировав на 8 месте с призом более 24 000 долларов. А в 2021 году был в призах на турнире Omaha Hi/Lo 8 или Better за 1 500 долларов.

Перри Грин с Филом Хельмутом / Фото PokerNews

Теперь американцу удалось добавить в свою коллекцию побед ещё один скромный турнир. В эти дни Лос-Анджелес принимает серию Los Angeles Poker Classic (LAPC). В событии по смешанной Омахе хай-лоу, где принял участие 91 игрок, победу одержал 86-летний Перри Грин. Он заработал 7 020 долларов.

Я увлечен покером так же, как и раньше. Когда я сажусь играть против молодых покеристов, это вызывает ностальгию. В то же время покер – хороший стимул для моего мозга. Вы должны что-то делать, чтобы оставаться в курсе всего происходящего, – рассказал Перри Грин.

Эта победа стала первой для легендарного Перри Грина за последние 35 лет. Последний раз официальный турнир он выигрывал ещё в далеком 1987 году. Это было событие Pot of Gold с бай-ином 225 долларов.