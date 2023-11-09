Цифровий стіл для гри у покер уже і не назвеш ноу-хау, адже прототипи таких ґаджетів світ побачив уже понад 10 років тому. Утім, глобальної популярності ця забавка не отримала і не зуміла витіснити з ринку класичні столи.

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Переваги цифрових столів

Чи не головною чеснотою таких столів виробники називають можливість розігрувати більшу кількість рук за відведений період часу. І мають рацію. Комп’ютер тут дасть фору людині – швидше "роздаватиме", вестиме підрахунок, формуватиме сайд-поти ітд. І звісно, не помилятиметься, хіба якщо програма не дасть збій.

Власники покерних клубів та організатори великих серій зможуть суттєво заощадити на послугах дилерів. Їх функцію виконуватиме "машина", у яку достатньо заливати "електроенергію" і час від часу ремонтувати.

Цифровий стіл убезпечить гравців від шахрайства, а нечистих на руку "покеристів" у цій грі ніколи не бракувало. Крім того, тут ви отримаєте змогу швидко поповнювати запаси фішок, якщо раптом програли усе. Ще одна перевага – великий вибір різновидів гри у меню, який не вимагає присутності за столом дилера-універсала.



Цифровий покерний стіл / Фото PokerNews

Недоліки "неживих" столів

Переважна більшість офлайн-гравців неабияк цінують саме тактильну складову живого покеру. Очікування карти, яка прилітає на твій бокс, можливість пошафлити фішки, чи поскладати їх у чудернацький стек – невід’ємні складові, які створюють атмосферу гри, і за якими люди приходять до покерних клубів та казино. А інакше, можна і вдома "покатати" на ґаджеті онлайн.

Оскільки цифрові столи для покеру не набули очікуваної виробниками популярності, відповідно цей продукт не вийшов на масове виробництво. Відтак і ціна за віртуальний стіл подекуди може сягати кількасот тисяч доларів. Його класичний аналог коштує в десятки разів менше. Очевидно, що і обслуговування такого цифрового столу є суттєво дорожчим.

Тож у найближчій перспективі шанувальникам покеру у його класичному вигляді хвилюватись не варто. Сумнівно, що цифрові столи складуть серйозну конкуренцію старим-добрим овальним аренам для гри. А застосування такої диковинки обмежиться круїзними лайнерами та домашніми іграми у маєтками мільйонерів.