Поставила блогерів на місце: Марія Хо декласувала в покер інтернет-селебретіс

Одна із найбільш успішних гравчинь в історії підтвердила аксіому: покер – гра насамперед майстерності, а на удачі. Досвідчена покеристка провчила аматорів у виставковій грі.

Популярні інтернет-блогери, інфлюенсери і навіть професійні спортсмени долучились до третього покерного турніру Celebrity Poker Tour, який організовує PokerGO. Не обійшлось і без участі професіонала, точніше професіоналки, Марії Хо, яка за кар’єру виграла в живих турнірах понад 5,2 мільйона доларів призових.

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Ітан Яу / Фото PokerNews

Не чужа інтелектуальна гра й Ітану "Rampage" Яу, за покерним блогом якого в Youtube спостерігають майже 290 000 фоловерів. Утім, саме покерист-аматор першим покинув турнір за участю восьми гравців. Ще більшу аудиторію, у понад 3 мільйони на Youtube, зібрав Брюс Хол. Але це не допомогло блогеру зберегти власний стек – він вилетів сьомим.



Марія Хо / Фото PokerNews

Допоки аматори продовжували куражитись і знімати численні відео, Марія Хо професійно виконувала свою роботу – накопичувала стек. Зрештою, у хедз-ап проти Томмі Анольда покеристка вийшла із 3-кратною перевагою за кількістю фішок і без труднощів оформила перемогу. На талії американки тепер красується пасок чемпіонки Celebrity Poker Tour, а на банківський рахунок прилетіли 10 000 доларів.