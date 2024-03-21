Поставила блогеров на место: Мария Хо деклассировала в покер интернет-селебретис

Одна из самых успешных игроков в истории подтвердила аксиому: покер – игра прежде всего мастерства, а на удачи. Опытная покеристка проучила любителей в выставочной игре.

Популярные интернет-блогеры, инфлюенсеры и даже профессиональные спортсмены присоединились к третьему покерному турниру Celebrity Poker Tour, который организует PokerGO. Не обошлось и без участия профессионала, точнее профессионалки, Марии Хо, которая за карьеру выиграла в живых турнирах более 5,2 миллионов долларов призовых.

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Итан Яу / Фото PokerNews

Не чужда интеллектуальная игра и Итану "Rampage" Яу, за покерным блогом которого в Youtube наблюдают почти 290 000 подписчиков. Впрочем, именно покерист-любитель первым покинул турнир с участием восьми игроков. Еще большую аудиторию, более 3 миллионов на Youtube, собрал Брюс Холл. Но это не помогло блогеру сохранить собственный стек – он вылетел седьмым.



Мария Хо / Фото PokerNews

Пока любители продолжали куражиться и снимать многочисленные видео, Мария Хо профессионально выполняла свою работу – накапливала стек. В конце концов, в хедз-ап против Томми Анольда покеристка вышла с 3-кратным преимуществом по количеству фишек и без труда оформила победу. На талии американки теперь красуется пояс чемпионки Celebrity Poker Tour, а на банковский счет прилетели 10 000 долларов.