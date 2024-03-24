Пропустив літак, виграв 6 мільйонів: пригоди українця в Нідерландах

Українець Максим Клопоток фінішував на другій сходинці Головної події Світового покерного туру (WPT) в Амстердамі. Це стало поки найкращим результатом нашого земляка в кар’єрі.

Нагадаємо, Main Event WPT Prime з бай-іном 1 100 євро зібрав 1 340 входів. Одразу двоє наших земляків пробилися за фінальний стіл – Василь Василишин фінішував четвертим, а Максим Клопоток сягнув другої сходинки. Такий результат став несподіваним навіть для самого українця.

До теми Русофіли в Амстердамі: організатори WPT не пустили українку на турнір – обурлива причина

Взагалі не очікував, що пройду так далеко. Це мій найкращий результат в офлайн-покері. Я коли дійшов до хедз-апу, то трохи не зрозумів, що відбувається. Наче нещодавно грали 100 людей, а тут вже двоє. В мене аж друге дихання відкрилося у хедз-апі, прокинувся

– розповів Клопоток.

Максим навіть зізнався, що у нього був заброньований квиток на літак на час старту фінального столу. Та навряд чи українець надто засмутився необхідністю змінити дату вильоту. Друге місце принесло йому 151 тисячу доларів (близько 6 мільйонів гривень). Переможцю, Рутгеру Хенену, дісталося 227 тисяч, однак, Клопоток розповідає, що шансів впоратися із фінальним суперником у нього було небагато.

Я маневрував своїм стеком, але є ситуації, коли людині просто заходить карта. Коли в мене була топ-пара, у нього, зазвичай, було ще краще. Коли в мене були якісь комбінації, він мені не платив, а коли в мене були хороші руки, я йому платив за його кращі,

– пригадує Максим хедз-ап.

Окрім успіху в Головній події, Клопоток пробився до призів ще у двох турнірах, де фінішував14-м та 19-м. Далі у нашого покериста за планом візит до Львова, де його запросили коментувати фінальний стіл чемпіонату України.

Новий успіх Негреану

Зірковий канадський покерист Даніель Негреану блискуче розпочав 2024 рік. За неповних три місяці у нього вже вісім фінальних столів живих турнірів і дві перемоги. Власне другу він здобув на змаганнях з Омахи в рамках PokerGO Tour.