Число претендентів на звання чемпіона світу з покеру скоротилося до 49 гравців. Нагадаємо, цьогорічний Main Event WSOP став рекордним за всю історію Світової серії покеру, зібравши понад 10 000 учасників.

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На жаль, у 6-му дні вилетів українець Артем Металіді. Киянин посів 94 місце, отримавши 78 900 доларів призових. Раніше у зоні ITM також фінішували українці Богдан Сливинський, Олександр Гнатенко, Олексій Євченко, Олександр Довженко, Станіслав Галатенко, Ігор Котик і Денис Шафіков.

Всі учасники Main Event WSOP, які залишилися, знову зберуться за столами сьогодні та проведуть Day7. Лідирує у турнірі 23-річний американець Джошуа Пейн, який виграв за кар'єру всього 28 000 доларів призових. Другим йде іспанець Хуан Лапідо.

Українець Руслан Придрик посідає 17 місце у чип-каунті. Він міг вилетіти набагато раніше, проте зумів виграти виставлення з QQ проти KK, зібравши флеш по одній карті. Ярослав Огульчанський починав день з коротким стеком і на завершення зумів практично потроїтися. У своєму розпорядженні він матиме 13 ББ.

Main Event WSOP відновиться сьогодні о 23:00 за київським часом. Кожен з учасників Day7 забезпечив собі мінімум 188 400 доларів. Чемпіон забере з собою 12 100 000 доларів.