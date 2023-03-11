Більшість покеристів не можуть собі дозволити гру на високих лімітах, проте із задоволенням стежать за професіоналами на стримах або трансляціях. Поява яскравих покерних шоу була неминучою: на даний час існують кілька зразкових передач, куди запрошують зірок хайстейкс гри.

Читайте також Щедрість покериста: Джейсон Кун "проспорив" дилеру, подарувавши 25 000 доларів чайових

Найкраще шоу кеш-ігор – High Stakes Poker

Глядачі давно полюбили це шоу за своєрідну атмосферу. Легендарні гравці, діалоги за столом, якісна картинка – High Stakes Poker з'явився на екранах ще у 2006 році. За цей час знято рівно 10 сезонів, причому з 2011 по 2020-й рік шоу взагалі не виходило. Останній сезон вийшов у січні цього року. Найцікавіші моменти є на ютуб, а повні випуски доступні за платною підпискою на PokerGO, вартість якої від 2 доларів.

Найпопулярніше шоу – Hustler Casino Live

Шоу Hustler Casino з Лос-Анджелеса найчастіше потрапляє у заголовки різних покерних сайтів. Його переваги у тому, що тут є постійні "персонажі", до яких звикає глядач. Також часто зустрічаються невідомі любителі, які розігрують шалені роздачі. Шоу можна подивитися безплатно на ютуб. В описі під відео після трансляції є тайм-коди з найцікавішими роздачами. Головний недолік Hustler Casino Live – це якість картинки.

Ідентичні шоу – Live at the Bike та Poker At The Lodge

Live at the Bike транслюють гру з 2005 року, Poker At The Lodge – з 2020 року. Вони дуже схожі на Hustler Casino Live. В усіх випадках кеш-гра зі страдлами, крутиться дошка двічі, а все це знімають кілька камер згори. Іноді гравці ходять з одного шоу на інше. Недоліки так само – якість картинки.

Шоу з оригінальною назвою – No Gamble, No Future

У серпні 2022 року PokerGO запустили власне шоу, обравши для нього назву "No Gamble, No Future". Чому саме така назва – ніхто не пояснив. Серед плюсів шоу – якісна картинка, але мінус – це коментатори, яких режисери показують у найвідповідальніший момент роздачі. Шоу повністю доступне лише за платною передплатою PokerGO.