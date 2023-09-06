Легенда українського покеру: Роман Романовський зіграв за фінальним столом престижного турніру

Український покер-про продовжує свій марафон – 5 000 000 доларів за 666 днів. Учора Роман Романовський вийшов за фінальний стіл хайролерського турніру та додав до свого банкролу ще 54 000 доларів.

Роман Романовський – унікальний покерист. Усього за 10 років він побудував видатну кар'єру у покері. Точну кількість його призових не злічити, однак неодноразово заявлялося, що в онлайні "RomeOpro" виграв понад 12 000 000 доларів.

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Це було ще до того, як у 2019 році українець оголосив про завершення кар'єри. Щоправда, довго без покеру Романовський не протримався. У цьому році він прийняв рішення повернутися у "великий спорт". Крім того, Роман озвучив конкретну ціль – виграти 5 000 000 доларів за 666 днів.

Учора українець поповнив свій банкрол ще на 54 000 доларів. У престижному хайролерському турнірі, де змагаються найсильніші гравці онлайну з усього світу, "RomeOpro" пробився за фінальний стіл. Загалом ця подія зібрала 142 входи, а призовий фонд склав 1 420 000 доларів.

На жаль, ще на старті фіналки українець став заручником жорсткого кулера. Спершу він отримав КК проти QQ Леона Штурма, а потім вже й сам опинився у ситуації з QQ проти АА норвежця "TimDunken". Роман Романовський посів 8 місце, хоча розпочинав фінальний стіл із 4-м стеком. Чемпіоном популярного хайролерського турніру став німецький професіонал Оле Шеміон.