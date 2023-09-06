Легенда украинского покера: Роман Романовский сыграл за финальным столом престижного турнира

Украинский покер-про продолжает свой марафон – 5 000 000 долларов за 666 дней. Вчера Роман Романовский вышел за финальный стол хайроллерского турнира и добавил к своему банкроллу еще 54 000 долларов.

Роман Романовский – уникальный покерист. Всего за 10 лет он построил выдающуюся карьеру в покере. Точное количество его призовых посчитать сложно, но неоднократно заявлялось, что в онлайне "RomeOpro" выиграл более 12 000 000 долларов.

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Это было еще до того, как в 2019 году украинец объявил о завершении карьеры. Правда, Романовский долго без покера не продержался. В этом году он принял решение вернуться в "большой спорт". Кроме того, Роман озвучил конкретную цель – выиграть 5 000 000 долларов за 666 дней.

Вчера украинец пополнил свой банкролл еще на 54 000 долларов. В престижном хайроллерском турнире, где собираются сильнейшие игроки онлайна со всего мира, "RomeOpro" пробился за финальный стол. В общей сложности событие собрало 142 входа, а призовой фонд составил 1 420 000 долларов.

К сожалению, уже на старте финалки украинец стал заложником жесткого кулера. Сначала он получил КК против QQ Леона Штурма, а потом и сам оказался в ситуации с QQ против АА норвежца "TimDunken". В итоге Роман Романовский занял 8 место, хотя начинал финальный стол с 4-м стеком. Чемпионом популярного хайроллерского турнира стал немецкий профессионал Оле Шемион.