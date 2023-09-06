Канадський автогонщик Джейсон Уайт наразі відсторонений від участі у змаганнях за керування напідпитку. Не гаючи часу, скандальний спортсмен вирішив заробити грою у покер. Уайт став учасником кеш-гри, де також зіграв член Залу слави покеру Філ Хельмут.

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Уайт і Хельмут сиділи на сусідніх боксах і в один момент зіграли на "всі". На рейз із ранньої позиції автогонщик NASCAR поставив олл-ін із рукою QQ. Хельмут, який був на малому блайнді, швидко зрівняв ставку з AK. У банку опинилося 9 410 доларів.

"Навіщо ти зіграв олл-ін? У тебе ж навіть не було пари. А я думав, що ти найкращий гравець у світі", – жартома сказав Уайт.

Хельмут не отримав підсилення, тому всі фішки забрав Уайт. У подальшому спортсмен програв більшу частину стеку, а от "Poker Brat" навпаки, зумів вийти в нуль.