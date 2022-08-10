Покерист із Дніпра Ігор Ярошевський – визнаний професіонал. За свою тривалу та успішну кар'єру він виграв понад 4 000 000 доларів, посідаючи 3 місце за цим показником серед усіх українських гравців.

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Вкотре за фінальний стіл Ярошевський пробився у Барселоні, де після 3-річної паузи проходить етап EPT. Одним із перших турнірів серії організатори обрали загадковий Mystery Bounty. Ця подія привернула увагу 91 учасника, які згенерували призовий фонд у розмірі 882 700 євро. Приблизно половина цієї суми йшла до баунті-фонду.

Конкуренція у турнірі з бай-іном 10 200 євро була серйозною. Разом з Ігорем Ярошевським у другий день Mystery Bounty пройшли такі титуловані гравці як Андраш Немет, Майк Вотсон, Бруно Волкман, Тімоті Адамс, Ерік Сайдел, Стівен Чідвік, Мустафа Каніт та інші. Приємно, що в такій компанії українець завершив змагання з другим стеком. Лідирував естонський покерист Ігор Піхела.

Бруно Волкман / Фото PokerNews

Обидва зустрілися за фінальним столом. Щоправда, на той момент Ярошевський був уже на 7-й позиції зі стеком 23 ББ. Підйому українця посприяв відомий бразильський професіонал Бруно Волкман, який не викинув пару п'ятірок на 3-бет, за що й поплатився. Ярошевський з KJs отримав флеш і подвоївся, а бразилець незабаром покинув турнір.

З кожним пейджампом українець наближався до своєї мети. У хедз-апі проти уругвайця Франциско Бенітеса суперник мав незначну перевагу за фішками. Протистояння тривало не довго. На жаль, невдалий блеф Ярошевського залишив йому звання раннер-апа. За 2 місце українець отримав 73 610 євро призових.