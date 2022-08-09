Олександр Гнатенко вважався одним із найсильніших гравців молодого покоління з України. Він швидко освоїв покер, почав заробляти хороші гроші, попутно працюючи тренером та оцінювачем рук. У мережі його знають під ніком "Gnat777". Олександр успішно грав в онлайні, 7 разів їздив на Світову серію покеру, але отримати браслет йому так і не вдалося.

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У 2017 році успішний МТТ-гравець з України вирішив змінити своє життя, ставши крипто-інвестором. Якийсь час "Gnat777" продовжував грати у покер, пробуючи зовсім різні ніші, наприклад, стрімив Харстоун на твічі, вів тревел-блог у ютубі. Але поступово його криптовалютний банкрол досяг покерного, після чого Олександр повністю сконцентрувався на крипті.

Олександр Гнатенко / Фото з його інстаграму

Через 5 років українець знову засвітився у покерній тусовці. Регуляри живих турнірів зібралися у Голлівуді, де триває серія Seminole Hard Rock Poker Open. Олександр Гнатенко взяв участь у Головній події з бай-іном 5 300 доларів.

До третього дня турніру справи у нього йшли непогано – з 1 110 входів у грі залишалося 47 учасників, а "Gnat777" йшов із третім стеком. Українець забезпечив собі щонайменше 18 000 доларів, після чого в інстаграмі пообіцяв, що 10% від виграшу відправить благодійному фонду "Повернись живим".

Також у соцмережах Олександр Гнатенко розповів, що під час другого дня турніру його пересадили за один стіл з Алексом Фоксеном, але українець не знав, якого рівня цей гравець. В одній із роздач "Gnat777" одразу відчув неладне, коли довелося платити на кожній вулиці майже на весь стек із топ-парою.

На рівері я мало не знепритомнів. Було видно, що це регуляр, професіонал. Я почав гуглити, виявилося, Алекс Фоксен – 22-й у All Time Money List із призовими майже 30 000 000 доларів. Грати проти нього дуже важко. "Задушить" однією лівою, – поділився емоціями Олександр.

Олександр Гнатенко / Фото seminolehardrockpokeropen.com

Під час третього ігрового дня український покерист встиг пограти на телевізійному столі, але в підсумку вилетів на передфіналці. Коли залишалося 11 ББ, він запушив з батона J9s, але отримав два коли та завершив турнір на 17 місці.

Результатом задоволений. По-перше, виграв хороші гроші, по-друге, я тепер не професійний покерист. Це як не бігати 5 років, а потім прийти та виграти Олімпіаду, – підсумував свій виступ Олександр.

Його призові за 17 місце склали 44 685 доларів. У турнірі залишається 7 гравців, які сьогодні продовжать боротьбу за головний приз – 900 000 доларів. Чиплідер – Джастін Ліберто, другий стек у Кріса Брюера.