На PokerGO Cup хайролери почали грати дорогі турніри. Після чотирьох стартових подій з бай-іном 10 000 доларів, учасники серії визначили чемпіона у турнірі за 15 000 доларів.

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Вкотре здивувати покерну громадськість міг Ерік Сайдел. 63-покерист опинився за фінальним столом у компанії молодих гравців. Чип-лідер та майбутній переможець Ентоні Ху не залишив суперникам жодного шансу.

Уже на старті він виграв важливе виставлення з АК проти кишенькової пари дам Джеремі Осмуса. Потім молодий хайролер розібрався з Браяном Кімом та Арамом Зоб'яном. Але й на цьому американець не зупинився – Ділан ДеСтефано також постраждав від руки Ентоні Ху.

Протистояння з Еріком Сайдел було цікавим, хоч і завершилося кулерною роздачею. Тільки Еріку практично вдалося підрівняти стеки, як йому здали пару десяток, а супернику – пару сімок. На флопі вийшла семірка, яку "прочитати" досвідченому гравцю було практично нереально. Ху здобув перемогу, забравши головний приз 268 800 доларів. Сайдел отримав 176 400 доларів.

Ентоні Ху / Фото pgt.com

Хайролер-початківець Ентоні Ху став відомий широкій аудиторії зовсім нещодавно. У попередньому турнірі серії PokerGO Cup він також грав у хедз-апі, але поступився Джастіну Салібе. З другої спроби американець виграв турнір, закріпившись на вершині таблиці лідерів серії з 454 очками. Ентоні Ху оформив 3 ITM на загальну суму 454 200 доларів призових.