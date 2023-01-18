Завдяки мультифлайтовому формату Super Millions турнір зібрав 1 156 входів. Гарантований призовий фонд було перебито, а кінцева сума призових досягла приголомшливі 11 560 000 доларів.

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З-поміж 839 гравців, які відчайдушно боролися за перемогу, у другий день події пройшли 144 учасники. Вони забезпечили собі мінімальну виплату. Українські любителі покеру продовжували стежити за одним із найбільших онлайн-турнірів в історії покеру через участь молодого хайролера Кості "Kostya Jock" та вже відомого Володимира Паламара.

У компанії найсильніших покеристів світу представники України показали блискучу гру. Поява за фіналкою 21 річного стрімера Кості "Kostya Jock" була сенсацією, проте своєю грою молодий український хайролер довів, що це була не випадковість.

Володимир Паламар не вперше грав за фінальним столом Super Millions. Досвід допоміг йому разом із "Kostya Jock", дійти до стадії 3-макс. Українці обійшли таких зіркових хайролерів як Микита Бодяковський, Юрій Дзівілевський та Педро Гараньяні.

Був момент, коли суперник українців гравець з ніком "Hawwww" залишався зі стеком менш як 5 ББ. На жаль, ні "Kostya Jock", ні Володимир Паламар не зуміли вибити мексиканця, який оформив дивовижний камбек та забрав найбільший приз 1 584 600 доларів.

Українці також оформили бест-кеш: "Kostya Jock", який продав 90% часток, за 3 місце отримав 942 500 доларів, раннер-ап Володимир Паламар заробив 1 222 007 доларів.